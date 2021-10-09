قطاع التأمينات: ارتفاع الأقساط الصادرة بـ 13% خلال غشت

2021-10-09 / 10:31 صباحًا
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هبة بريس

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت حوالي 36,4 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في أحدث إحصائيات لها، أن فرع تأمينات “غير تأمين الحياة” ارتفع بنسبة 6,9 في المائة، فيما عرفت فئة التأمين على “الحياة”، ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة .

وأضاف المصدر أنه في فرع تأمينات “الحياة” ، ارتفعت فئات “منتجات الإدخار بالدرهم” و” الوفاة” و “منتجات الإدخار بالوحدات الحسابية ” بنسب 21 في المائة، و11,9 في المائة، و44,7 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، يبرز المصدر ذاته، سجلت عمليات القبول تراجعا بنسبة 80,8 في المائة.

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن أقساط النقل سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة لتبلغ 534,7 مليون درهم.

من جهة أخرى، بلغت أقساط التأمين ضد الحوادث الجسدية نحو 3,3 مليار درهم بنهاية يوليوز، بارتفاع نسبته 7,5 في المائة، فيما بلغت أقساط التأمين ضد الحريق 1,53 مليار درهم (ناقص 8,7 في المائة).

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