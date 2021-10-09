12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة
وجّهت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضية الاتحاد، مطالبةً بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة الغير نظامية.
ووصفت هذه الدول هذا الإجراء بالشرعي، داعية إلى دعمه “لأنه يخدم مصلحة الاتحاد ككل”.
وبحسب نص الخطاب، فإن وزراء من دول الاتحاد يصفون بأن الحاجز سيخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي ككل.
وجاء في الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية: “يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية”.
وشاركت ليتوانيا، في هذا الخطاب، وقد قررت بالفعل بناء سياج طوله 508 كيلومترات (316 ميلا) على حدودها مع بيلاروسيا، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.
كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس، بحسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله”.
12 تعليقات
اذا كانو ينون بناء جدار فاليقيموه على اراضيهم وليبتعدوا على سبتة ومليلية
إنها سياسات صهيونية…….. وانتهى الكلام..
نحن نريد استرجاع سبتة و مليلية وانتم تطالبون ببناء جدار.سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان …
إنهم يتجرؤون من أجل نزع المدينتين من التراب الوطني ولكن انهما جزء لا يتجزا من التراب الوطني. ..
ليس لهم حق في بناء هذا الجدار. يريدون زعزعة الاستقرار السياسي بهذه التصرفات الغير القانونية.
لاعلاقة مع الهجرة الغير النظامية في بناء هذا الجدار. هناك طرق اخرى لمحاربة ظاهرة الهجرة.
نحن ليسوا في حصار صهيوني او بلد محتل حتى تسمح لكم انفسكم في بناء هذا الجدار الذي يسبب خطورة بين الدول العربية والغربية والتي تكون مسببة للعداوة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم خطة جهنمية.اكيد مدبرها (امريكا وإسرائيل) هههههههه
الأمر واضح كوضوح الشمس مدبر هذه الخطة هم اسبانيا وحيلها للوصول إلى مبتغاها(سبتة و مليلية)ولكن بجهد الله لن تصل. عاش الملك والشعب المغربي العظيم.
آلله يبعد بلاأهم عنا فليذهبوا في بنائه عند اراضيهم ويتركوننا بسلام.
الآن دور الحكومة الجديدة لتقوم لحد هذه المهزلة لان مهامهم من وراء ذالك مفهوم وواضح جدآ …..
إنها الحرب الباردة.التي تقوم بها هذه الدول الأوروبية.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .. يريدون زعزعة الدول المجاورة لهم ولكن سنكون لهم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه بالتجرا في بناء هذا الجدار…