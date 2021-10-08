Zocalo Square in Mexico City

العثور على مئات المهاجرين في شاحنات مغلقة في المكسيك

2021-10-08 / 11:07 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

عثرت السلطات المكسيكية على أكثر من 600 مهاجر من أمريكا الوسطى في 6 شاحنات قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وكان أكثر من نصف الموجودين على متن الشاحنات من الأطفال، بينهم نحو 200 دون مرافقين، وقد جاء معظم أولئك المهاجرين من غواتيمالا، إضافة إلى آخرين من هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وبليز.

وكانت الشاحنات مغلقة، ما أجبر السلطات على نقلها إلى منشآت تابعة لشرطة الولاية لفتحها، وقال الصليب الأحمر إن 40 شخصا تم نقلهم بسبب إصابتهم بالجفاف وسوء التغذية، وهناك 9 مهاجرين مصابون بكورونا.

وتوقفت الشاحنات في نقطة تفتيش عسكرية مساء الخميس على طريق سريع بين سيوداد فيكتوريا ومونتيري في ولاية تاماوليباس، التي تعد طريقا شائعا لتهريب المهاجرين فهي الولاية الأقرب بالنسبة لمهاجري أمريكا الوسطى.

وقالت هيئة الأمن العام في الولاية إنه تم اعتقال 4 أشخاص.

وأوضحت السلطات أن رحلة الشاحنات ربما بدأت في ولاية بويبلا وسط البلاد وكانت تحاول الوصول إلى مونتيري، وهي مركز مهم للنقل للوصول إلى عدة نقاط على الحدود الأمريكية –

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