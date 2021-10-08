«فيسبوك» تتجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها
مارك زوكربيرغ

عطل جديد يضرب إنستغرام.. وفيسبوك تصدر توضيحا عاجلا

2021-10-08 / 10:26 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيقي “إنستغرام” و”فيسبوك” بحصول صعوبة في الوصول لحساباتهم، وذلك بعد أيام من تعرضهما لعطل غير مسبوق تسبب في وقف عملها لأكثر من ست ساعات حول العالم.

وقال موقع “داون ديتيكتور” المتخصص برصد أعطال الخدمات الرقمية، إن أكثر من 36 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في إنستغرام منذ الساعة 2:40 بعد الظهر الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.

وأضاف أن نحو 800 مستخدم لتطبيق فيسبوك مانسجر تحدثوا عن وجود مشكلات أيضا.

بدورها قالت فيسبوك في بيان “ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفة “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

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