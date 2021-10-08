السرقة بالعنف تجر شخصين إلى الاعتقال بتطوان

2021-10-08 / 9:29 مساءً
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هبة بريس _ تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الجمعة 08 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر 21 و27 سنة، أحدهما مبحوث عنه ، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض في حق سائقي سيارات الأجرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بكل من مدينتي تطوان ومرتيل، وذلك بناءً على الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بمعطيات حول تعرّض أربعة سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني لسرقات بالعنف من قبل المشتبه فيهما، واللذين كان يعمدان إلى انتحال صفة زبائن بغرض استدراج الضحايا إلى مناطق مدارية قبل تعريضهم لسرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت سلبهم مبالغ مالية متفاوتة ومتعلقات شخصية.

عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهما لحظة توقيفهما مكنت من حجز أسلحة بيضاء، فضلا عن حجز قطعة من مخدر الشيرا وجزء من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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