خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية سياسية دائمة ومقبولة”

هبة بريس _ الرباط

الخبير في علوم الاتصال بجامعة باريس -السوربون، أندري غريمبالت ،اليوم الخميس بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يفرض نفسه كـ”إطار” للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وشدد الخبير في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، أنه “عقب الاعلان الأمريكي المتعلق بمغربية الصحراء، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه أمام مجلس الأمن في 2007 وأيدته عدة دول وممثلين، يفرض نفسه إطارا لأي مسعى مستقبلي يروم إيجاد تسوية سياسية دائمة ومقبولة”.

وقال، إن الأمر يتعلق بمخطط “جاد وذي مصداقية وواقعي ويشكل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم ” لقضية الصحراء المغربية ، مشيرا الى أن هذه المبادرة كانت موضع مشاورات شملت كافة مكونات الأمة المغربية.

وأوضح الأكاديمي الفرنسي أنه بموجب المبادرة المغربية ، تحافظ الدولة على وحدتها الترابية مع نقل جزء من اختصاصاتها إلى الساكنة الصحراوية “التي يمكنها تدبير شؤونها بنفسها وبشكل ديموقراطي”.

ودعا في هذا الاطار إلى اعتماد مخطط الحكم الذاتي “كحل قابل للتطبيق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

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