النيابة العامة تقرر متابعة البرلماني سعيد الزايدي في حالة اعتقال

هبة بريس _ الرباط

علم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر متابعة النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي في حالة اعتقال

وقالت مصادر الحريدة ان الوكيل العام قرر إحالة سعيد الشراط مساء الجمعة على سجن عكاشة بالدار البيضاء.

ومعلوم ان السلطات الأمنية بمدينة الرباط، اعتقلت الثلاثاء الماضي ، النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، في حالة تلبس بتلقي رشوة.

وجاء اعتقال النائب البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين لمصلحة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه.

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