حكم الاعدام
الصورة تعبيرية

سيراليون تلغي عقوبة الإعدام

2021-10-08 / 8:04 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في بيان، الجمعة، التوقيع على مشروع قانون يحظر عقوبة الإعدام في البلاد.

وقال: “لا ينبغي لنا ولن نعدم مرة أخرى أبدا أي شخص في هذه الجمهورية ذات السيادة”.

وأصبحت سيراليون الواقعة في غرب إفريقيا الدولة الـ23 في القارة التي تلغي هذه الممارسة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتضاعف حكم الإعدام في البلاد تقريبا إلى 39 في عام 2020، مقارنة بالعام السابق، ولكن لم يتم تنفيذ أي إعدامات في الواقع.

ووفقا لأحدث تقرير لمجموعة المناصرة ومقرها لندن، فقد صوت برلمان البلاد لصالح مشروع القانون في يوليو

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