مجلس المستشارين يقرر عقد جلسة عمومية غدا السبت لانتخاب رئيسه

هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين، محمود عرشان، أن المجلس سيعقد، يوم غد السبت، جلسة عمومية، على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص لانتخاب رئيس المجلس.

وأفاد بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بأن هذه الجلسة تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.

وغدا السبت أيضا، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد له، حيث سيترأس عبد الواحد الراضي، رئيس المكتب المؤقت، الجلسة تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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