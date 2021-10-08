الخارجية الفرنسية: باريس ترغب في مواصلة “تعميق الشراكة الاستثنائية” مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن “التزامها بمواصلة تعميق الشراكة الاستثنائية القائمة مع المغرب في جميع المجالات”، وذلك بمناسبة تعيين الملك محمد السادس للحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال لقائها الصحفي اليومي، إن “فرنسا ترحب بتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر، والتي جرت في ظروف جيدة على الرغم من السياق الصحي الصعب”.

وشددت المسؤولة الفرنسية على أنها تعبر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه “عن كل متمنياتها بالتوفيق”، مذكرة “بتمسكها بمواصلة تعميق الشراكة الاستثنائية القائمة مع المغرب في جميع المجالات”.

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