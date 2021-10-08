الجزائر.. “أخطاء في العقيدة” بكتاب دراسي للغة العربية

هبة بريس

نبهت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إلى ما وصفتها بـ”أخطاء في العقيدة”، تضمنها كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط.

ونبهت جريدة البصائر، لسان حال جمعية العلماء، إلى جملتين تضمنهما النص، تحملان “أخطاء في العقيدة” هما:

الأولى: “ابنته التي يحبها إلى حد العبادة”.

الثانية: “إنه يريد أن يقلع عن السُكر.. لا خوفا من الله ولا حياء من المجتمع.. ولكن من أجل هذه البُنيَّة”.

والأربعاء، نفى وزير التربية الوطنية، تقليص حجم مادة التربية الإسلامية، بعد جدل بشأن صحة معلومات تم تداولها حول الموضوع.

وجاء تصريح الوزير خلال لقاء جمعه بوفد عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برئاسة عبد الرزاق قسوم، للحديث حول قضايا القطاع، وفق ما نقلت “الشروق”.

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