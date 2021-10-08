الملك محمد السادس

الملك: الحكومة مطالبة باستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

2021-10-08 / 6:11 مساءً
5
هبة بريس _ الرباط

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.

وشدد جلالة الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية

وقال الملك محمد السادس إن الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي.

واكد على ان الحكومة مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.

واسترسل بالقول “في هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن الاستراتيجي للمملكة

محلل سياسي : الخطاب الملكي يرسم أولويات تدبير الزمن…

2021-10-08 / 11:24 مساءً
Photo of خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية سياسية دائمة ومقبولة”

خبير فرنسي ..مخطط الحكم الذاتي يفرض نفسه كـ”إطار” لتسوية…

2021-10-08 / 9:22 مساءً
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ المشاريع

اكاديمي : الخطاب الملكي يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى…

2021-10-08 / 7:55 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يقرر عقد جلسة عمومية غدا السبت لانتخاب رئيسه

مجلس المستشارين يقرر عقد جلسة عمومية غدا السبت لانتخاب…

2021-10-08 / 7:19 مساءً
Photo of الخارجية الفرنسية: باريس ترغب في مواصلة “تعميق الشراكة الاستثنائية” مع المغرب

الخارجية الفرنسية: باريس ترغب في مواصلة “تعميق الشراكة الاستثنائية”…

2021-10-08 / 6:54 مساءً
Photo of جامعي فرنسي: المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في اقتراع 8 شتنبر “تفنيد صارخ” لأوهام البوليساريو

جامعي فرنسي: المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في اقتراع…

2021-10-08 / 6:36 مساءً
Photo of بالفيديو.. إنجليزية الوزيرة ليلى بنعلي تثير إعجاب المغاربة بعد مقارنتها بالعثماني

بالفيديو.. إنجليزية الوزيرة ليلى بنعلي تثير إعجاب المغاربة بعد…

2021-10-08 / 5:51 مساءً
Photo of في حفل تسليم السلط.. بايتاس: الرميد قامة من القامات السياسية الكبيرة

في حفل تسليم السلط.. بايتاس: الرميد قامة من القامات…

2021-10-08 / 5:34 مساءً
Photo of الملك: الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا وسنحقق نسبة نمو تفوق 5.5%

الملك: الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا وسنحقق نسبة نمو…

2021-10-08 / 5:19 مساءً
Photo of الملك يدعو إلى إحداث منظومة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

الملك يدعو إلى إحداث منظومة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد…

2021-10-08 / 5:13 مساءً

‫5 تعليقات

  2. أنتم تعرفون ان الجائحة خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الأشخاص البسطاء الذين لا يمتلكون القدرة الشرائية ….

  4. المشكل الدول الأوروبية العملة عندهم مرتفعة ولهم الحق بالاستهلاك كل المواد شئ عادي عندهم. ولكن المغرب درهم واحد لا يكفيه حتى شراء حلوة لطفلة هههههههههههه والفاهم يفهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق