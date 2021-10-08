مهاجر من أصول مغربية يفوز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية بإيطاليا

هبة بريس/ عبد اللطيف الباز

أفرزت نتائج الانتخابات المحلية بإيطاليا, صعود العديد من الوجوه المغربية إلى مجالس البلديات التي تقدموا لها, إلا أن مرشح مغربي حقق إنجازاً غير مسبوق بايطاليا, حيث نجحت لائحتهما في تصدر الانتخابات الجماعية ببلدية الطو رينو ترم بمحافظة بولونيا, ونال إسم ” بوشعيب خلين ” أكبر عدد من الأصوات, مما سيخول له مقعد بالمجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الجالية المغربية بإيطاليا.

اللائحة مكونة من الحزب الديموقراطي Pd اليسار المتوصت و لائحة مدنية من المواطنين الغير المنتمين للاحزاب.

وتتواجد بلدة ” الطو رينو ترم” الواقعة جهة ايميليا رومانيا بمحافظة بولونيا نجح “بوشعيب خلين ” في الفوز بمنصب بعد أن تصدرت لائحة الحزب الديموقراطي الإيطالي بمعدل 77,83% ب ثمانية مقعداً وبلغ عدد الأصوات التي احرزت عليها الائحة يليه الحزب بنسبة2162. صوتا ، المنافس بنسبة616 صوت بمعدل 22,77% مقعداً،

وفي حوار حصري أجراه موقع هبة بريس، أكد بوشعيب خلين أن تحقيق هذا الفوز “كان شيئاً مفرحاً لي على كل المستويات ولم أكن أكيد منه، لكني عملت رفقة أعضاء الحزب في بجدية وشغف كبيرين من أجل إقناع الناخبين.

ويعتبر بوشعيب خلين، من أوائل الجيل الثاني، المغربي الأصل من مواليد 6 نونبر تزامنا مع المسيرة الخضراء بالبيضاء 1975، حاصل على الباكالوريا ودبلوم مرشد سياحي وناشط سياسي،انتخب سنة 2007 مستشار بمجلس المهاجرين باقليم بولونيا و عضوا في مكتبها الرئاسي و في سنة 2007 انتخب رئيسا للمجلس. ب

وشعيب من المؤثرين السياسيين بإيطاليا و يحضى على شعبية كبيرة انطلاقا من تقديم خدمات مهمة في مجال الهجرة و تقديم العديد من المكاتب الإرشادات بالمنطقة بالمجان في العديد من الجماعات ببولونيا الخدمات المقدمة كتجديد رخصة الإقامة. طلب الجنسية. التجمع العائلي إلى غيره من الخدمات.

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وصبح الكثير من السياسين و المسؤلون الكبار يأخذون بعين الاعتبار تدخلته عبر المواقع التواصل الإجتماعي وحيت يتابع بوشعيب منذ فوزه بالانتخابات المحلية، أخبار الإشادة بما حققه من قبل الإعلام والمواطنين في المغرب، خاصة أنه من المتابعين والمهتمين بقضايا الشأن السياسي ببلده الأصل. وكونه سياسي ضمن حزب اشتهر بدفاعه عن مجتمع المهاجرين في إيطاليا، يرى بوشعيب خلين أن قضايا الهجرة واللجوء ستكون من أولوياته، إذ اعتبر أنه “من المهم أن نبدأ بموضوع التعاون التنموي، مع التركيز على تحديات البيئة وتغير المناخ، الذي يؤثر بشكل أساسي على البلدان في جميع أنحاء العالم خاصة دول الجنوب”. واعتبر المتحدث أنه لابد لإيطاليا أن تساهم في إيجاد حلول لمساعدة البلدان النامية، ووقف تدفق المهاجرين على البحر الأبيض المتوسط ​​في حشود تضحي بحياتها على قوارب مطاطية من أجل النجاة من أوضاع صعبة.

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