الملك يدعو إلى إحداث منظومة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية
هبة بريس
أكد الملك محمد السادس، على أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .
وقال جلالته في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعة، “إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .”
لذا ، يضيف الملك، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .
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14 تعليقات
أجمل خطاب القاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير (عاش الملك)
رغم توفير المواد الأساسية الضرورية في الأسواق ولكن المشكل الغويص هو غلائها …
نتمنى الرجوع الى الأسعار ماكفايا من هذه الزيادات في المواد الأساسية الضرورية الفقير لم يستطع شرائها راعوا الي جيوبه….
خطاب الملك محمد السادس نصره الله كان في المستوى المطلوب يارب احفظه لنا.وطول الله في عمره .
حتى القطاني لم يصل لها الفقير التي هي اضعف قدرة شرائه ……
الزيت والسكر والدقيق هم المواد الأساسية الضرورية للحياة ولكن للأسف الشديد لم يتراجعون في انخفاضها لازالت ساروخية..حتى وان خطب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على الانخفاض. مع هؤلاء الأشخاص لاجدوى معهم.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
الطبقة البرجوازية لو عرفت يوما واحدا بالجوع الشديد والمأساة التي يعيشها الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربما تشعر شيئا ما بهذا….
تم القصف على المواد الأساسية الضرورية للحياة على المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته….
نحن على بداية الدخول المدرسي وليس هناك دعم مادي للاسر ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف الحكومة الجديدة .ولم يبقى له أي سنتيم فكيف يعقل أن الدولة المغربية تقوم بهذا الغلاء المعيشي للمواطنين ……. إذن ليس هناك مراقبة الأسعار لحماية المستهلك البسيط…
نريد من الحكومة الجديدة ان تضع مخططات لدعم المواطن البسيط ..
الحمدلله المغرب ورائه ملك القلوب الحنونة وملك الفقير الذي يشعر به اثناء عطشه وجوعه ملك حساس جدا بشعبه فعاش ملكنا الغالي نصره الله.
حفظ الله ملكنا الهمام وايده وسدد خطاه ورفع قدره وبكل روح وطنية (عاش الملك).
الزيادات الساروخية في المواد الأساسية الضرورية للحياة لايتحملها جيب الفقير .ارجوكم كفانا عبثا في المواد الأساسية الضرورية .راجعوا انفسكم أولا والنهوض إلى حياة جديدة في متناول الجميع..
المراقبة ثم المراقبة في أسعار مواد الغذائية الأساسية. وانتهى الكلام.