الملك محمد السادس

الملك يدعو إلى إحداث منظومة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

2021-10-08 / 5:13 مساءً
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هبة بريس

أكد الملك محمد السادس، على أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وقال جلالته في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعة، “إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .”

لذا ، يضيف الملك، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

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‫14 تعليقات

  3. نتمنى الرجوع الى الأسعار ماكفايا من هذه الزيادات في المواد الأساسية الضرورية الفقير لم يستطع شرائها راعوا الي جيوبه….

  6. الزيت والسكر والدقيق هم المواد الأساسية الضرورية للحياة ولكن للأسف الشديد لم يتراجعون في انخفاضها لازالت ساروخية..حتى وان خطب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على الانخفاض. مع هؤلاء الأشخاص لاجدوى معهم.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  7. الطبقة البرجوازية لو عرفت يوما واحدا بالجوع الشديد والمأساة التي يعيشها الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربما تشعر شيئا ما بهذا….

  8. تم القصف على المواد الأساسية الضرورية للحياة على المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته….

  9. نحن على بداية الدخول المدرسي وليس هناك دعم مادي للاسر ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف الحكومة الجديدة .ولم يبقى له أي سنتيم فكيف يعقل أن الدولة المغربية تقوم بهذا الغلاء المعيشي للمواطنين ……. إذن ليس هناك مراقبة الأسعار لحماية المستهلك البسيط…

  11. الحمدلله المغرب ورائه ملك القلوب الحنونة وملك الفقير الذي يشعر به اثناء عطشه وجوعه ملك حساس جدا بشعبه فعاش ملكنا الغالي نصره الله.

  13. الزيادات الساروخية في المواد الأساسية الضرورية للحياة لايتحملها جيب الفقير .ارجوكم كفانا عبثا في المواد الأساسية الضرورية .راجعوا انفسكم أولا والنهوض إلى حياة جديدة في متناول الجميع..

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