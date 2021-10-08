الملك: الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان الذي كلفها الملايير

2021-10-08 / 4:42 مساءً
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هبة بريس

أكد الملك محمد السادس، على تحقيق الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة في ظل جائحة كورونا.

وقال الملك في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة “لقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها، يضيف جلالته، لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

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