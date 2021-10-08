الملك يشيد بتنظيم الانتخابات والمشاركة الواسعة بالأقاليم الجنوبية

هبة بريس - الرباط

في خطاب افتتاح البرلمان، أشاد الملك محمد السادس، بالتنظيم الجيد للاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر، وكذا بالمشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية.

وقال جلالته في خطابه، اليوم الجمعة، ”نغتنم هذا الموعد الدستوري، لتعبئة البرلمانيين والمنتخبين، على الثقة التي حظيتم بها، وأشيد بالتنظيم الجيد للانتخابات والمشاركة الواسعة بالأقاليم الجنوبية، التي أبرزت الخيار الديمقراطي”.

وأضاف جلالته أنه لا يهم ن فاز هذا الحزب أو ذاك، مشددا على أن جميع الأحزاب سواسية.

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