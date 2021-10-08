الملك :” لا يهم إن فاز هذا الحزب أو ذاك فجميع الأحزاب سواسية لدينا “

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس أن المغرب اطلق تدابير لانعاش اقتصاده الذي تأثر كثيرا بحائحة كورونا .

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب وجهه لنواب الامة يمناسبة افتتاح السنة التشريعية أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الاليات لتجاوز اثار الجائحة وتحقيق الاهداف .

واسترسل الملك محمد السادس قائلا أن المؤشرات التي سجلها الاقتصاد الوطني تبعث على التفاؤل قائلا:”لايهم اذا فاز هذا الحزب او ذاك فجميع الاحزاب سواسية لدينا”.

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