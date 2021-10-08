فاس.. اعتقال مسؤول رفيع المستوى ب“لاراديف” متلبس بتلقي رشوة 20 الف درهم

ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في حدود الواحدة زوالا من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ، مسؤول رفيع المستوى بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء “لاراديف”،و ذلك على اثر كمين محكم نُصب له أثناء تلقيه رشوة 20الف درهم من مقاول بمقهى فارهة بوسط مدينة فاس .

و أفادت مصادر هبة بريس، أن ذات المسؤول تم اعتقاله و هو يتسلم المبلغ المالي الذي تم نسخ جميع أوراقه و تسليمها للوكيل الملك الذي أعطى أوامره للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لنصب له كمين قضائي و هو يتسلم الرشوة في حالة تلبس.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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