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تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض.. أمن البيضاء يوقف 12 مشجعا كرويا

2021-10-08 / 3:40 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 7 أكتوبر الجاري، من توقيف 12 شخصا من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في أعمال لها ارتباط بالشغب الرياضي.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف 12 شخصا من بين المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأحداث.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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