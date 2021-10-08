في حفل تسليم السلط.. مولاي حفيظ العلمي يذرف الدموع

2021-10-08 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - لبنى ابروك

في مشهد مؤثر، لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي دموعه، في حفل تسليم السلط الذي جرى الم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط.

العلمي، أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم السلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياض مزور وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والانجازات المحققة خلال ولايته، ومتمنيا التوفيق لخلفيه.

هذا وآثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة، خصوصا أنه عرف بعمله الجاد والمجهودات الجبارة التي بذلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد، وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة.

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‫44 تعليقات

  1. العلمي رجل مخلص أدى مهامه بكل تفان وجدية. اظن انه سيعين قريبا مندوبا ساميا للمندوبية السامية للتخطيط أو مستشارا لجلالته. اما بنشهبون فسيخلف السيد اجواهري على رأس بنك المغرب.

  3. مولاي الحفيظ العلمي اعتبره من خيرة الوزراء كان على اخنوش الاحتفاظ به وحتى إلى حين سوف يعين من قبل جلالة الملك لمنصب حيوي يعود على المغرب بالمنفعة وهكذا تقع جميع الطيور على شاكلة البلبل المغرد انتظر مولاي الحفيظ لفرقة ملكية

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