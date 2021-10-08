وفاة صاحب أغنية “قولولها الممرضة” الفنان رابح درياسة

2021-10-08 / 1:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان رابح درياسة عن عمر يناهز 87 سنة، الذي يعتبر أحد أبرز أعمدة الغناء الجزائري.

وأفاد التلفزيون الحكومي، بأن الفنان درياسة توفي في منزله وسط مدينة البليدة، جنوبي العاصمة.

وستشيع جنازة درياسة، عصر الجمعة في مقبرة “سيدي حلو” وسط البليدة، وفق المصدر ذاته.

وكان الراحل مغنيا ومؤلفا موسيقيا وملحنا، ويعد أحد عمالقة الفن الجزائري الأصيل، ويلقّب بـ “ملك الأغنية البدوية” في البلاد.

واشتهر الراحل بأدائه لكثير من الأغنيات التي تتحدث عن حب الوطن والوحدة والحب والجمال، مثل “أنا جزائري”، “يحيا أولاد بلادي”، “الممرضة”، “نجمة قطبية”، “نبغيك نبغيك” (أحبك).. وغيرها.

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