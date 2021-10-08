بالتفاصيل.. أعضاء الحكومة الجديدة وفق انتمائهم السياسي

2021-10-08 / 1:31 مساءً
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هبة بريس

تضم الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، أمس الخميس، 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، منهم 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، و 6 وزراء بدون انتماء سياسي.

علاوة على منصب رئيس الحكومة، تحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب وزارية وذلك على غرار حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أسندت لحزب الاستقلال 4 حقائب وزارية.

وفي مايلي لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة وفقا لانتمائهم السياسي:

– عزيز أخنوش: رئيس الحكومة (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية (بدون انتماء سياسي).

– السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (بدون انتماء سياسي).

– السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (بدون انتماء سياسي).

– السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة (بدون انتماء سياسي).

– السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء (حزب الاستقلال).

– السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة (حزب الاستقلال).

– السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك (حزب الاستقلال).

– السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل (حزب الأصالة والمعاصرة).

– السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (حزب الاستقلال).

– السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني (بدون انتماء سياسي).

– السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية (بدون انتماء سياسي).

– السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة (حزب التجمع الوطني للأحرار).

– السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (حزب الأصالة والمعاصرة).

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‫3 تعليقات

  2. إن تكون مؤمنا ومؤمنة بما تقولون . فذه دالة على أن المؤمن تكون له مصداقية وشفافية .غاية المراد هو انكم أمام مسؤولية كبيرة فيجب عليكم تطبيقها بكل صدق والتزامكم بما تقولون وبما تفعلون….

  3. صدق المعاملة وصدق الأمانة وصدق الفعل وصدق المهنة وصدق الثقة ……كل هذه الصفات نتمناه للحكومة الجديدة .(وقلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله العظيم).

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