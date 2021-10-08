المهدي بنسعيد

بنسعيد :”أؤكد تمام وعيي بحجم المسؤولية و حجم انتظارات المغاربة “

2021-10-08 / 1:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، المعين من طرف الملك محمد السادس ضمن حكومة عزيز أخنوش، أنه يعي حجم المسؤولية و حجم انتظارات المغاربة في القطاعات الثلاث.

مهدي بنسعيد الذي واجه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بدائرة المحيط الرباط، نشر تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، جاء فيها :”وإذ أعتز بالثقة المولوية السامية أؤكد تمام وعيي بحجم المسؤولية و حجم انتظارات المغاربة في القطاعات الثلاث“.

وأضاف قائلاً :”كما أتوجه بعبارات الشكر و الامتنان للسيد عثمان الفردوس، الوزير السابق المشرف على القطاع، و أهنئه على عمله الجاد و المتواصل خدمة للقطاع في ظروف صعبة شابتها الأزمة الصحية، كما أشكره على سلاسة عملية تسليم السلط التي تمت صباح اليوم“.

واسترسل خلال حديثه بالقول :”و أغتنم هذه الفرصة لأتوجه للشباب، الفنانين، النشطاء و جموع الغيورين عن التراث اللامادي ببلادنا، مؤكدا لهم عزمي على إرساء مقاربة تشاركية مرتكزة على مبدأ اليد الممدودة و الاستماع و الانفتاح، ركيزتها إيماني الصادق بنُبل المهمة و حاجتنا الدائمة للحوار و النقاش“.

وفي الختام لم يفوت الوزير الشاب الفرصة لشكر مهنيي التواصل و الإعلام و الصحافة على تفانيهم و مواكبتهم للدينامية الديمقراطية في بلادنا بصفتهم شريكا أساسيًا و محوريا في العملية الديمقراطية و تنوير الرأي العام، مؤكدا أن جسور التواصل ستظل مفتوحة مع جميع المهنيين خدمة للمصلحة العامة للقطاع و لبلادنا.

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