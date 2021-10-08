الصورة تعبيرية

إسبانيا ترغب في العمل مع “حكومة أخنوش” لتكييف “الشراكة الاستراتيجية”

2021-10-08 / 12:57 مساءً
0
هبة بريس

أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع الحكومة المغربية الجديدة قصد تكييف “الشراكة الاستراتيجية” الثنائية مع التحديات المشتركة بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في بيان لها، أن “إسبانيا تتطلع إلى العمل مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تكييف شراكتنا الاستراتيجية مع الفرص والتحديات التي نتشاركها على أساس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة”.

وأضافت الوزارة أن “المغرب شريك استراتيجي، جار، وصديق، ترغب إسبانيا في مواصلة العمل معه لتطوير تعاون نموذجي ومثمر في مجالات متعددة، بما يسهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الإسبانية تهنئ بحرارة الحكومة المغربية الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بالتفاصيل.. أعضاء الحكومة الجديدة وفق انتمائهم السياسي

بالتفاصيل.. أعضاء الحكومة الجديدة وفق انتمائهم السياسي

2021-10-08 / 1:31 مساءً
Photo of بنسعيد :”أؤكد تمام وعيي بحجم المسؤولية و حجم انتظارات المغاربة “

بنسعيد :”أؤكد تمام وعيي بحجم المسؤولية و حجم انتظارات…

2021-10-08 / 1:19 مساءً
Photo of أخنوش ينوه بخصال العثماني.. والأخير: نتمنى للحكومة الجديدة كامل التوفيق

أخنوش ينوه بخصال العثماني.. والأخير: نتمنى للحكومة الجديدة كامل…

2021-10-08 / 12:40 مساءً
Photo of انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جهة فاس _ مكناس

انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جهة فاس _ مكناس

2021-10-08 / 12:34 مساءً
Photo of هذه حقيقة إعفاء آيت الطالب لنبيلة رميلي من المديرية الجهوية للصحة

هذه حقيقة إعفاء آيت الطالب لنبيلة رميلي من المديرية…

2021-10-08 / 11:51 صباحًا
Photo of تغيير “البلاكات”.. الوزارات تغير تسميات مؤسساتها والتعليم الأكثر استنزافا للميزانية

تغيير “البلاكات”.. الوزارات تغير تسميات مؤسساتها والتعليم الأكثر استنزافا…

2021-10-08 / 11:38 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة.. تسليط الضوء على التغييرات المهمة بالأقاليم الجنوبية

الأمم المتحدة.. تسليط الضوء على التغييرات المهمة بالأقاليم الجنوبية

2021-10-08 / 10:52 صباحًا
Photo of خبير اقتصادي: حكومة أخنوش تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية الملفات الراهنة

خبير اقتصادي: حكومة أخنوش تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية الملفات…

2021-10-08 / 10:38 صباحًا
Photo of جنيف.. أوجار يعرض تقرير بعثة تقصي الحقائق حول ليبيا

جنيف.. أوجار يعرض تقرير بعثة تقصي الحقائق حول ليبيا

2021-10-08 / 10:24 صباحًا
Photo of من يكون “الدكتور” الصديقي إبن بركان الذي سيخلف أخنوش بوزارة الفلاحة؟

من يكون “الدكتور” الصديقي إبن بركان الذي سيخلف أخنوش…

2021-10-08 / 9:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق