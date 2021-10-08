تارودانت: خمسيني يضع حد لحياته شنقا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت، تحقيق في ملابسات عملية إنتحار قام بها رجل خمسيني، صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري.

الهالك يتحدر من دوار بومية جماعة أهل الرمل، كان قد وضع حدا لحياته، بعد أن شنق نفسه بحبل بجدع شجرة الاركان، حتى اكتشف جتثه شخص صباح اليوم الجمعة، ليبلغ السلطات التي حلت بمكان الواقعة، وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

الهالك بحسب مصادر محلية، كان يتعاطى المشروبات الكحولية، يرجح أنه دخل في أزمة نفسية مؤخرا، بسبب الأوضاع الاجتماعية في أفقر الجماعات بالاقليم، ومازال البحث الجاري، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانتحار .

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