أخنوش ينوه بخصال العثماني.. والأخير: نتمنى للحكومة الجديدة كامل التوفيق

2021-10-08 / 12:40 مساءً
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هبة بريس

جرى اليوم الجمعة بالرباط، حفل تسليم السلط بين عزيز أخنوش، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وسلفه سعد الدين العثماني.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ العثماني رئيس الحكومة الجديد على الثقة الملكية السامية، متمنيا للحكومة الجديدة كامل العون والدعم.

كما أعرب عن متمنياته لأخنوش بكامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة خدمة للمملكة من أجل تحقيق نتائج جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة، ولاسيما جائحة كورونا.

من جهته، نوه عزيز أخنوش بخصال رئيس الحكومة السابق، مشيدا بالأجواء “الجدية” التي طبعت الاشتغال داخل الأغلبية الحكومية السابقة “رغم جميع الصعوبات التي يمكن أن تمر منها أي حكومة سواء السياسية أو الظرفية أو المرتبطة بجائحة كوفيد-19”.

كما هنأ أخنوش العثماني على النجاح الذي ميّز الحكومة السابقة التي أثمرت نتائج ومشاريع كبرى وأشرفت على تنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية تنموية تحت قيادة الملك محمد السادس.

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‫2 تعليقات

  1. أجد المعادلة صعبة جدا،حينما يتم الانتقاد إلى حدود الذم والقذف أحيانا،قبل الانتخابات،ثم المدح والتنويه بعد تشكيل الحكومة !!! فأي لغز في المعادلة؟؟

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