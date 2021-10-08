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أمن تمارة يوقف شخصين “حطّما” 8 سيارات بالشارع العام

2021-10-08 / 11:02 صباحًا
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هبة بريس - تمارة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و26 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة تمارة قد توصلت بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في إحداث الفوضى وتكسير الزجاج الواقي لثماني (08) سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي النهضة، نتيجة خلاف مع شخص آخر، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف اثنين من بين المشتبه فيهم وبحوزتهما سكين يشتبه في استخدامه في ارتكاب هذه الخسائر المادية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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تعليق واحد

  1. Vلنحرك القانون بعد قضاء مدة السجن يجب على هؤلاء العمل داخل المنظومة السجنية و عدمالخروج منها حتى تسديد جميع المصاريف لا صحاب السياراة و منها ناخذ العبرة

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