خبير اقتصادي: حكومة أخنوش تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية الملفات الراهنة

2021-10-08 / 10:38 صباحًا
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، أن هندسة الحكومة الجديدة، تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية وثقل الملفات الموضوعة أمامها، ولأهمية المرحلة ودقتها على المستوى الداخلي والخارجي.

وذكر الرماني، في حديث مع “هبة بريس”، أن “حكومة أخنوش من حيث الشكل مقلصة 25وزيرا بما فيها رئيس الحكومة و20 وزيرا وأربعة وزراء منتدبين”، كما أن العنصر النسوي حاضر بقوة في 7وزيرات، بالإضافة إلىكفاءات شابة تنتمي للاحزاب الثلاث، وكذا تواجد وجوه تقنوقراطية مخضرمة وذات خبرة للاحتكاك بها والاستلهام من تجربتها الحكومية.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة الجديدة ميدانية باستحقاق، لافتا أن قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والمالية والفلاحة سيسهر عليها وزراء من الميدان، و”من ضمنها شكيب بنموسى سينتقل من التنظير الذي هيأه في التقرير الى التنزيل وهذا هام جدا”.

وتابع الخبير، أن هناك استمرارية في بعض القطاعات وخاصة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والشؤون الدينية والدفاع الوطني، أما بالنسبة للوجوه التي تنقصها التجربة السياسية، يضيف الرماني، فالاحتكاك هو خير مدرسة خاصة ان هناك وجوه مخضرمة وذات تجربة.

وأكد الرماني، على أن الجانب المهم أنها حكومة نلمس من بروفايلاتها انها تجمع السياسي بالتقني وبالتالي فإن انكبابها على ملفات تقنية هو من سيظهر كفاءة أعضائها، مضيفا بالقول “الآن أمام هذه الحكومة امتحانات وتحديات كثيرة ولكنها تتوفر على البوصلة التي ستنير طريقها انطلاقا من الاوراش الملكية الهامة.”

وختم الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حديثه بالقول “نجحنا إذن ضفي دخول سياسي متميز ..ونجحنا في دخول تعليمي متميز..نتمنى ان ندشن مسارا اقتصاديا واجتماعيا جيدا ومحفزا على التفاؤل.”

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‫15 تعليقات

  2. نتمنى من الحكومة الجديدة التغير والاصلاح من أجل مصلحة المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا ايمانه بالله العلي العظيم.

  3. كنا نتمنوا ان يكون التغير الكلي للوزراء .لانكم لم تغيروا كبار الحكومة السابقة العثماني . وبالتالي ستبقى الامور على ما عليها هههههههههههه

  7. نريد مغرب أفضل بكثير من السابق .وبالاخص في النظر في معيشة المواطن البسيط التي تتجلى في انخفاض المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة.

  10. إن السيد اخنوش أحسن الاختبارات في تشكيلة الجديدة على بركة الله ستشرع هذه الحكومة الجديدة في التغير والاصلاح ماضاع. من قبل….

  11. هذه الحكومة الجديدة انتماءات السياسية مهمة على المستوى المطلوب في مؤهلات علمية ممتازة جدا فتحياتي وتقدير لهذه التشكيلة الجديدة السياسية المقبلة بإذن الله.

  15. لنا أمل وثقة كاملة ان السيد اخنوش مع تنسيق الحكومة الجديدة لن يخيبوا املنا في تحقيق العدالة واسترجاع حقوقنا المهضومة التي ضاعت مع الحكومة السابقة.

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