خبير اقتصادي: حكومة أخنوش تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية الملفات الراهنة

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، أن هندسة الحكومة الجديدة، تتميز ببروفايلات تستجيب لأهمية وثقل الملفات الموضوعة أمامها، ولأهمية المرحلة ودقتها على المستوى الداخلي والخارجي.

وذكر الرماني، في حديث مع “هبة بريس”، أن “حكومة أخنوش من حيث الشكل مقلصة 25وزيرا بما فيها رئيس الحكومة و20 وزيرا وأربعة وزراء منتدبين”، كما أن العنصر النسوي حاضر بقوة في 7وزيرات، بالإضافة إلىكفاءات شابة تنتمي للاحزاب الثلاث، وكذا تواجد وجوه تقنوقراطية مخضرمة وذات خبرة للاحتكاك بها والاستلهام من تجربتها الحكومية.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة الجديدة ميدانية باستحقاق، لافتا أن قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والمالية والفلاحة سيسهر عليها وزراء من الميدان، و”من ضمنها شكيب بنموسى سينتقل من التنظير الذي هيأه في التقرير الى التنزيل وهذا هام جدا”.

وتابع الخبير، أن هناك استمرارية في بعض القطاعات وخاصة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والشؤون الدينية والدفاع الوطني، أما بالنسبة للوجوه التي تنقصها التجربة السياسية، يضيف الرماني، فالاحتكاك هو خير مدرسة خاصة ان هناك وجوه مخضرمة وذات تجربة.

وأكد الرماني، على أن الجانب المهم أنها حكومة نلمس من بروفايلاتها انها تجمع السياسي بالتقني وبالتالي فإن انكبابها على ملفات تقنية هو من سيظهر كفاءة أعضائها، مضيفا بالقول “الآن أمام هذه الحكومة امتحانات وتحديات كثيرة ولكنها تتوفر على البوصلة التي ستنير طريقها انطلاقا من الاوراش الملكية الهامة.”

وختم الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حديثه بالقول “نجحنا إذن ضفي دخول سياسي متميز ..ونجحنا في دخول تعليمي متميز..نتمنى ان ندشن مسارا اقتصاديا واجتماعيا جيدا ومحفزا على التفاؤل.”

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