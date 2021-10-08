ايطاليا وكورونا
الصورة من الارشيف

إيطاليا تخفف من قيود كورونا المفروضة على الأماكن الترفيهية

2021-10-08 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إيطاليا السماح بزيادة الحد الأقصى المسموح به لحضور أشخاص يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من كورونا إلى الأماكن التي تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، في تخفيف لقيود كورونا.

وقالت الحكومة إنه “اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري، ستتمكن دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطي 50% من الطاقة الاستيعابية”.

وأشارت إلى أن “القرار جاء وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة”.

ونوهت، إلى أنه “سيتم رفع الحد الأقصى في أي استاد رياضي إلى 60% للصالات المغلقة، و75% للملاعب المفتوحة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المسوح بها في الملاهي الليلية 50% للمغلقة و75% للمفتوحة.

وأوضحت الحكومة، إلى أنه “لن يكون هناك قيود متعلقة بالطاقة الاستيعابية في المتاحف، لكن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة، إذ لن يسمح بالدخول إلا لمن لديهم ما يعرف بجواز العبور الأخضر الذي يثبت تلقيهم للقاح أو نتيجة فحص سلبية حديثة وسيظل استخدام الكمامات إلزاميا”.

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