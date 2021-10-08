الموت يخطف نجيب بن الشيخ رئيس جماعة مكارطو باقليم سطات

2021-10-08 / 9:27 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

توفي رئيس جماعة مكارطو وعضو المجلس الاقليمي بسطات نجيب بن الشيخ، مخلفا خبر وفاته حزنا عميقا داخل الأوساط السياسية بالإقليم.
ويعد الرجل من رجالات الدولة حيث تقلد مناصب عدة، كما شكل رقما صعبا في المعادلة داخل المجلس الإقليمي بسطات لحنكته وتبصره.

وقد تقلد الراحل منصب عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة سابقا ، كما شارك في الانتخابات الأخيرة باسم حزب التقدم والاشتراكية، نال من خلالها منصب رئيس لجماعة مكارطو بمنطقة ابن أحمد، قبل ان يفارق الحياة بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد معاناة مع المرض، حيث مكث في قسم العناية المركزة هناك لفترة.

وقد عزى ممثلو الأحزاب السياسية باقليم سطات في وفاة الراحل، الذي كان يحظى بشعبية قوية بين ساكنة المنطقة، وكذا مشاركته في صناعة العديد من المشاريع التنموية.

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