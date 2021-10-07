France's defender Theo Hernandez celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Nations League semi-final football match between Belgium and France at the Juventus stadium in Turin, on October 7, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

فرنسا تقلب الطاولة على “الشياطين الحمر” وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

2021-10-07 / 10:44 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

عوّضت فرنسا تأخرها بهدفين إلى فوز قاتل 3-2 على بلجيكا في الدقيقة الأخيرة بهدف سجله تيو هرنانديز في تورينو، لتبلغ الخميس نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتلاقي إسبانيا في النهائي يوم الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتقدم منتخب “الشياطين الحمر” بهدفين في الشوط الأول عبر يانيك كاراسكو (37) وروميلو لوكاكو (40)، قبل أن تقدم فرنسا شوطًا ثانيًا هائلا سجلت خلاله ثلاثة أهداف عبر كريم بنزيمة (62)، كيليان مبابي (69 من ركلة جزاء) وهرنانديز (90) في مباراته الدولية الثانية فقط.

وكانت إسبانيا أقصت الأربعاء إيطاليا بطلة أوروبا في سان سيرو لتبلغ النهائي

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