قضية الصحراء في صلب مباحثات نائب وزير خارجية روسيا وسفير المغرب بموسكو

2021-10-07 / 10:15 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

شكلت قضية الصحراء المغربية محور مباحثات أجراها، اليوم الخميس بموسكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين وسفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنه تم خلال هذه المباحثات “تبادل الآراء حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”، مع التأكيد على تسوية قضية الصحراء “في أفق بحث المجلس لهذه القضية خلال هذا الشهر”.

وحسب المصدر ذاته، أكد الطرفان على “دور بعثة +المينورسو+ في الحفاظ على الاستقرار في الصحراء”.

.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الأغلبية الحكومية ترشح الطالبي العلمي والنعم ميارة لرئاسة النواب والمستشارين

الأغلبية الحكومية ترشح الطالبي العلمي والنعم ميارة لرئاسة النواب…

2021-10-07 / 11:00 مساءً
Photo of اكاديمي : تقليص عدد القطاعات في الحكومية الجديدة سيساعد على التنسيق بين مكوناتها

اكاديمي : تقليص عدد القطاعات في الحكومية الجديدة سيساعد…

2021-10-07 / 10:32 مساءً
Photo of صلاحيات الحكومة في الدستور المغربي

صلاحيات الحكومة في الدستور المغربي

2021-10-07 / 9:34 مساءً
Photo of كرونولوجيا الحكومات المغربية منذ الاستقلال

كرونولوجيا الحكومات المغربية منذ الاستقلال

2021-10-07 / 8:43 مساءً
Photo of أخنوش في أول تصريح بعد تشكيل الحكومة الجديدة

أخنوش في أول تصريح بعد تشكيل الحكومة الجديدة

2021-10-07 / 8:35 مساءً
Photo of ” التوفيق ” ..وزير شاخ فوق كرسي ” الأوقاف “

” التوفيق ” ..وزير شاخ فوق كرسي ” الأوقاف…

2021-10-07 / 8:02 مساءً
Photo of حكومة اخنوش ..من تكون نبيلة الرميلي وزيرة الصحة الجديدة

حكومة اخنوش ..من تكون نبيلة الرميلي وزيرة الصحة الجديدة

2021-10-07 / 7:41 مساءً
Photo of شكيب بنموسى … يزيح أمزازي ويتربع على كرسي التربية الوطنية

شكيب بنموسى … يزيح أمزازي ويتربع على كرسي التربية…

2021-10-07 / 7:33 مساءً
Photo of أبرز مفاجآت حكومة أخنوش.. خروج العلمي وبنشعبون

أبرز مفاجآت حكومة أخنوش.. خروج العلمي وبنشعبون

2021-10-07 / 7:20 مساءً
Photo of وزراء السيادة …حظوة ملكية لأسماء باقية

وزراء السيادة …حظوة ملكية لأسماء باقية

2021-10-07 / 7:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق