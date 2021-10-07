قضية الصحراء في صلب مباحثات نائب وزير خارجية روسيا وسفير المغرب بموسكو

هبة بريس _ الرباط

شكلت قضية الصحراء المغربية محور مباحثات أجراها، اليوم الخميس بموسكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين وسفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنه تم خلال هذه المباحثات “تبادل الآراء حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”، مع التأكيد على تسوية قضية الصحراء “في أفق بحث المجلس لهذه القضية خلال هذا الشهر”.

وحسب المصدر ذاته، أكد الطرفان على “دور بعثة +المينورسو+ في الحفاظ على الاستقرار في الصحراء”.

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