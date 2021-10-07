الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف الإثنين المقبل

2021-10-07 / 9:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يمثل الإمام المعتقل سعيد أبوعلين أمام أنظار محكمة الاستئناف يوم الإثنين القادم 11 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بتمارة، بسنتين حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، قد قضت ، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم في حق الإمام سعيد أبو علين، بعد متابعته بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.

و لقيت قضية الإمام المعتقل تضامنا كبيرا من طرف المغاربة حيث تداول النشطاء المتضامنون مع الإمام قائمة المطالب الاجتماعية التي كان يطالب بها من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، ومن بينها تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وإقرار حقوق المشتغلين بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد ومنحهم الأسبقية في المناصب المالية الموجهة للتعاقد

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‫3 تعليقات

  2. الأصل في الأمر أن أئمة المساجد والمؤذنون وكناس المساجد لا يقومون بعمل يستحق أن يتقاضوا عليه رواتب من جيوب المغاربة،شأنهم شأن قراء القرآن على الأموات في المقابر.كفى من الأستهتار واذهبوا وتعلموا حرفا تتمعشوا منها اذ لا كهنوت في الأسلام.

  3. يجب اكرام من اكرمهم الله.وجعلهم اهاه وخاصته.وهم حملة كتاب الله اهل القرءان.يجب رفع الوصية عليهم من وزارة الاوقاف.يجب اعطائهم حريتهم في الانتماء السياسي كسائر المواطنين.مع منع الخطبة السياسية على المنابر.يجب ارجاع الائمة الموقوفين بسبب الانتخاب الى مساجدهم.

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