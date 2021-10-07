ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس

2021-10-07 / 9:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.

وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”

وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.

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‫84 تعليقات

  2. كنت قد سمعت بان المغرب احسن من فرنسا ولا غير كنتو داويين أليست لك الثقة في مستشفيات بلدك وفي تكوين اطرها ؟ ام ان لكل مقام مقال ؟ وعندما تعلق الامر بصحتك لجأت الى ماهو افضل بعلم الجميع ولكن لا يقدر على بلوغه الا النزر القليل

  3. هناك مواطنون فقراء يعانون في صمت آلاما حادة و أمراضا خطيرة لم يتمكنو من الحصول على موعد لزيارة طبيب أو إجراء عملية جراحية، لزاما عليهم إن كانوا محظوظين انتظار موعد لخمسة أشهر أو أكثر إضافة إلى ظروف و حالات الاستشفاء بالمستشفيات العمومية التي لا تخفى على أحد.والله ثم والله غصة في الحلق.

  4. حتى مصاريف الادوية والتطبيب يصرون على صخها في جيوب الفرنسييين بدل المصحات المغربية .ولكن قد تكون هده العملية بداية العد العكسي ل…….

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