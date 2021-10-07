ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس

2021-10-07 / 9:02 مساءً
67
هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.

وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”

وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض.. أمن البيضاء يوقف 12 مشجعا كرويا

تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض.. أمن البيضاء يوقف 12 مشجعا…

2021-10-08 / 3:40 مساءً
Photo of الناظور .. توقيف ثلاثيني ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات

الناظور .. توقيف ثلاثيني ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي…

2021-10-08 / 2:04 مساءً
Photo of الرشيدية.. 20 سنة سجنا نافذا لأستاذ متهم بهتك عرض تلاميذه

الرشيدية.. 20 سنة سجنا نافذا لأستاذ متهم بهتك عرض…

2021-10-08 / 1:09 مساءً
Photo of أمن تمارة يوقف شخصين “حطّما” 8 سيارات بالشارع العام

أمن تمارة يوقف شخصين “حطّما” 8 سيارات بالشارع العام

2021-10-08 / 11:02 صباحًا
Photo of الموت يخطف نجيب بن الشيخ رئيس جماعة مكارطو باقليم سطات

الموت يخطف نجيب بن الشيخ رئيس جماعة مكارطو باقليم…

2021-10-08 / 9:27 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-10-08 / 9:10 صباحًا

طرفاية: المجلس الإقليمي يعقد دورة استثنائية ويدين قرار محكمة…

2021-10-07 / 10:00 مساءً
Photo of الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف الإثنين المقبل

الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف…

2021-10-07 / 9:51 مساءً
Photo of اعتقال حكم متهم بهتك عرض قاصر..يعيد نقاش “البيدوفيليا” بطنجة

اعتقال حكم متهم بهتك عرض قاصر..يعيد نقاش “البيدوفيليا” بطنجة

2021-10-07 / 8:15 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 111 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 111 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-07 / 5:10 مساءً

‫67 تعليقات

  1. والله حنا مانسينا اومادرتو فينا…
    علاش ماتعلاجشي هنا فالمغرب يا سيدهم بن كيران.. او لقيتي فلوس الشعب باردة .. كما بغيتي داوي فينما عجبك وتبرع كم يحلو لك..

  2. 10 سنوات في إستنزاف القوة الشرائية للمغاربة بدون أن تستطيعوا توفير مستشفى وفي الحقيقة أنت وفرتم لدولة مداخيل إضافية……….

  3. اين كنت يا بن كيران عندما كنت رئيسا للحكومة ألم يكن باستطاعتك بما مستشفى تعالج فيه ألم يكن باستطاعتك تصلح المنظومة الصحية او الان أصبحت مليونيرا تتداوى في فرنسا اه نهبت أموال الفقراء ودافعي الضرائب والان ترقد في مستشفى باريس وتقول نعتذر لك الله يأخد بحقك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  5. اللي دارو ليك العملية واش قارين الطب بالعربية أو بالفرنسية؟والبنج اللي دارو ليك واش حلال أو حرام؟غالبا رافيه الكيف أو الأفيون.

  6. اللهم عجل بشفائه وشفاء كل مريض وسقيم من الامة.اللهم اشف انت الشافي لاشفاء الاشفائك شفاء لايغادر سقما..طهور ان شاء الله

  7. الله يشافيك سي بن كيران نعم الرجل وخا كاينين الأبواق المجانيه التي لا هم لها سوى التعليق السلبي في حك الأستاذ بنكيران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق