ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس
هبة بريس _ الرباط
أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.
وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”
وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.
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67 تعليقات
والله حنا مانسينا اومادرتو فينا…
علاش ماتعلاجشي هنا فالمغرب يا سيدهم بن كيران.. او لقيتي فلوس الشعب باردة .. كما بغيتي داوي فينما عجبك وتبرع كم يحلو لك..
10 سنوات في إستنزاف القوة الشرائية للمغاربة بدون أن تستطيعوا توفير مستشفى وفي الحقيقة أنت وفرتم لدولة مداخيل إضافية……….
اين كنت يا بن كيران عندما كنت رئيسا للحكومة ألم يكن باستطاعتك بما مستشفى تعالج فيه ألم يكن باستطاعتك تصلح المنظومة الصحية او الان أصبحت مليونيرا تتداوى في فرنسا اه نهبت أموال الفقراء ودافعي الضرائب والان ترقد في مستشفى باريس وتقول نعتذر لك الله يأخد بحقك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
بالشفاء العاجل انشاء الله.
اللي دارو ليك العملية واش قارين الطب بالعربية أو بالفرنسية؟والبنج اللي دارو ليك واش حلال أو حرام؟غالبا رافيه الكيف أو الأفيون.
اللهم عجل بشفائه وشفاء كل مريض وسقيم من الامة.اللهم اشف انت الشافي لاشفاء الاشفائك شفاء لايغادر سقما..طهور ان شاء الله
الله يشافيك سي بن كيران نعم الرجل وخا كاينين الأبواق المجانيه التي لا هم لها سوى التعليق السلبي في حك الأستاذ بنكيران