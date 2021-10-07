ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس

2021-10-07 / 9:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.

وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”

وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.

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‫40 تعليقات

  1. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم عشر سنين وانتم في الحكومة وماقدرتوش توجدو سبيطار دو كفاءة باش تداواو فيه
    وتسافر لفرنسا للعلاج وتنادي بالتعريب والله سكيزوفرينا اجتماعية
    الحمد لله ربي هنانا منكم

  5. لماذا يا سيد بنكران لا تقوم بإجراء عملية في مستشفى عمومي بالمغرب مثلك مثل المسكين الذي لا حولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اهذا كان غير في المستوى المطلوب عندك هههههه.

  8. لا شماتة ياسيد بنكران ولكن الله سبحانه وتعالى هو القوي فوق سطح الأرض وهو على كل شيء قدير .هو الذي سيأخذ حقنا بالتمام .فلا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  13. إن الطبقة الكادحة والفقيرة فالموت راحة لها لأن لآ حولة لها ولا قوة الا بالله العلي العظيم . أما الطبقة البرجوازية لايهمها من يموت او يبقى حي ولكن لدينا الله فوق كل شيء والامل عند الله. اللهم اشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين

  20. لو بنيت مستشفيات لعلجت فيها انت ومن معك في الحكومة…
    ولكن بنيتم العمارات للكراء فاذهبوا للعلاج عند اسيادكم وقولوا لهم merci beaucoup

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