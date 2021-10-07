ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس
هبة بريس _ الرباط
أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.
وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”
وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.
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40 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم عشر سنين وانتم في الحكومة وماقدرتوش توجدو سبيطار دو كفاءة باش تداواو فيه
وتسافر لفرنسا للعلاج وتنادي بالتعريب والله سكيزوفرينا اجتماعية
الحمد لله ربي هنانا منكم
نتمنى ان تراجع نفسك ياسيد بنكران ان الآن أمام أيدي آلله قبل أن يفوت الأوان.
لآ أدري لماذا هؤلاء ذوي النفود القوية يفضلون العلاج وكذا العمليات في بلد اوروبي ماتفسير ذال؟؟؟؟؟؟
ياك كاديتو السبيطارات فالمغرب
لماذا يا سيد بنكران لا تقوم بإجراء عملية في مستشفى عمومي بالمغرب مثلك مثل المسكين الذي لا حولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اهذا كان غير في المستوى المطلوب عندك هههههه.
فين السبيطارات ديال المغرب رآه عشر سنوات ونتوما كتخدمو
لا
لا شماتة ياسيد بنكران ولكن الله سبحانه وتعالى هو القوي فوق سطح الأرض وهو على كل شيء قدير .هو الذي سيأخذ حقنا بالتمام .فلا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
المغرب بلد حنون وطيب القلب على أبنائه ومسامح ان سامحك الله …
حتى احد لم يخرج من اعقاب الدنيا نطلب من الله عزوجل حسن الخاتمة.
عملية في فرنسا ومال العملية فالمغرب خفتي لا متصدقش ياك حيت عارف اس كين البرة والمخيط
علاش مادارهاش ف المغرب؟ أولا عارف الداخل مفقود والخارج مولود، وكلنا فيكم الله إلى يوم الحساب.
إن الطبقة الكادحة والفقيرة فالموت راحة لها لأن لآ حولة لها ولا قوة الا بالله العلي العظيم . أما الطبقة البرجوازية لايهمها من يموت او يبقى حي ولكن لدينا الله فوق كل شيء والامل عند الله. اللهم اشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين
بعيدا عن مشاكل السياسة وما جوارهما .عندنا قلب حنون ومن باب الإنسانية نتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله.
لاحولا ولا قوة الا بالله حكومة فاسيدة خرجتوا علا بلاد
إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب عبده .كل ما فعلته فينا مع ذالك نتمنى لك الشفاء عاجلا غير اجلا.
الله إشافيه أذكرو الناس بالخير عوض التعليقات
مقدرتيش توجد مستشفى واحد في المغرب بعد 10 سنوات .
كون داويتي راسك غير نتا على الأقل
الحمد لله ،دعاوي المغاربة بداو ابانو
لو بنيت مستشفيات لعلجت فيها انت ومن معك في الحكومة…
ولكن بنيتم العمارات للكراء فاذهبوا للعلاج عند اسيادكم وقولوا لهم merci beaucoup