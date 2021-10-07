ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس

هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.

وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”

وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1