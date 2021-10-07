ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس

2021-10-07 / 9:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.

وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”

وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.

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‫40 تعليقات

  1. اولا نتمنى له الشفاء تانياً اجراءه العملية خارج المغرب اعتراف منه انه لم يكن يعبر اي اهتمام لمجال الصحة عندما كان يتراس الحكومة.و يريد ان يقول ان الاستشفاء في مستشفيات المغرب لا يتق به.

  5. هده رسالة من الخالق سبحانه كي ترجع إلى صوابك. وأن تفكر في آخرتك وهدا إبتلاء منه سبحانه كي تراجع أوراقك والله يشافيك من جميع أمراضك الصحية والعقلية خصوصا كي تعيش بتقاعدك المريح .

  6. الله أشافيك بعدا هذه من الأنسانية السي بنكران مشيتي حتى لفرنسا باش الدير عملية أوا علاش مادرتيها في المغرب النفاق والسلطوية والكذب والخداع على الشعب البسيط تتقول ليهم حنا فالمغرب عدنا الصحة دبا صبحتي فرنسا المنافقين

  10. لو اهتمت حكومتا العدالة والتنمية بالميدان الصحي لما رحل بن كيران الى الخارج للتداوي، لكن يبدو ان صحة المغاربة لا تهمهم

  15. هناك اطباء كفؤ في المستوى .ولهم تقنيات حديثة ومتطورة … فلماذا يا سيد بنكران ذهبت الى فرنسا لتجري هناك تلك العملية .ان الأجل واحد سواء في المغرب او في فرنسا .الموت ياتيكم ولو في بروج مشددة.

  16. لماذا يذهبون للطبيب في أوروبا. هل أنهم لا يثقون في الأطباء المغاربة أم أن الأطباء المغاربة دون المستوى.

  17. اعتقد انه أقوى سياسي في المغرب فهذا دليل على صموده تجاه السياسة ولكن للأسف الشديد لم يتمكن في هذه الانتخابات الرئاسية والجماعية بالفوز وكانت النتيجة الهزيمة….

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