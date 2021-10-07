ابن كيران يجري عملية جراحية في باريس
هبة بريس _ الرباط
أعلن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، عن إجرائه لعملية جراحية في باريس حيث يرقد في مستشفى هناك.
وكتب ابن كيران تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، قال فيها إنه تمت العملية الجراحية، ” بنجاح ولله الحمد وأنا أتماثل للشفاء، حسب ما أخبرني به الفريق الطبي المشرف على العملية، أشكر كل من سأل عني ودعا لي بالشفاء”
وأوضح رئيس الحكومة الأسباق، أنه يعتذر لكل الذين لم أستطع الرد على مكالماتهم ورسائلهم الهاتفية.
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27 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم عشر سنين وانتم في الحكومة وماقدرتوش توجدو سبيطار دو كفاءة باش تداواو فيه
وتسافر لفرنسا للعلاج وتنادي بالتعريب والله سكيزوفرينا اجتماعية
الحمد لله ربي هنانا منكم
نتمنى ان تراجع نفسك ياسيد بنكران ان الآن أمام أيدي آلله قبل أن يفوت الأوان.
لآ أدري لماذا هؤلاء ذوي النفود القوية يفضلون العلاج وكذا العمليات في بلد اوروبي ماتفسير ذال؟؟؟؟؟؟
ياك كاديتو السبيطارات فالمغرب
لماذا يا سيد بنكران لا تقوم بإجراء عملية في مستشفى عمومي بالمغرب مثلك مثل المسكين الذي لا حولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اهذا كان غير في المستوى المطلوب عندك هههههه.
فين السبيطارات ديال المغرب رآه عشر سنوات ونتوما كتخدمو
لا