اخنوش يهاج البيجيي
عزيز اخنوش

أخنوش في أول تصريح بعد تشكيل الحكومة الجديدة

2021-10-07 / 8:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة “حكومة عمل ونتائج”، مبرزا أنها واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.

وأضاف أن الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة، وكرست المسلسل الديمقراطي بالمملكة، وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها “البديل الذي أراده المواطنون”.

وتستمد هذه الحكومة قوتها، وفقا عزيز أخنوش، من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة الجديدة “حكومة متماسكة وذات كفاءات”، وأن كل المؤشرات تبشر “بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد”.

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‫5 تعليقات

  2. متمنياتنا لكم بالنجاح
    اعتقد ان اول درس النوايا الحسنة وقوة الحكومة الجديدة هو تطبيقها لمبادء الدستور في قضية عصابات الرعي الجاءر المتسلط على حقوق ساكنة سوس

  3. إنتخابات تخللها البيع والشراء والابتزاز والاختطاف والقتل وتخريب صناديق الاقتراع مابني على باطل فهو باطل نفس الوجوه ونفس المسرحية

  5. ما بعيدة غير تادلة….رغم اننا لا ننتظر شيئا من الحكومة الا اننا كمواطنين لنا الحق في الكرامة وفي الحرية والعيش الكريم.ونطالب بتطبيق مبدأ المحاسبة الذي يبقى لحد الان حبرا على ورق.وكمثال وزيرة الصحة كانت صدرت في حقها تقارير اقل ما يقال عنها فاضحة فكيف اصبحت وزيرة الصحة؟
    اللهم نسألك اللطف في المقادير

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