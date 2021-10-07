اعتقال حكم متهم بهتك عرض قاصر..يعيد نقاش “البيدوفيليا” بطنجة

2021-10-07 / 8:15 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

فجر والد طفل قاصر بطنجة فضيحة من العيار الثقيل بعد توجيهه اتهامات لحكم يزاول مهامه تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم ، بالتغرير بطفله وهتك عرضه ,وهي التهمة التي دفعت في اتجاه تحريك مسطرة تعميق البحث والاعتقال .

وفي تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي الشرطة القضائية بمدينة طنجة المشتبه فيه، بناء على شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تقدم بها والد الطفل ينشط بأحد الأندية الرياضية، يتهمه من خلالها الحكم المذكور بتعريض ابنه إلى هتك العرض.

واستند والد الطفل بحسب ذات المصادر في شكايته الى دلائل عبارة عن محادثات وفيديوهات بين طفله الذي يبلغ من العمر 14 صنة والحكم المتهم عبر تطبيقات التراسل الفوري ، ليتقرر ايداع المشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج”، بناء على قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئنافية.

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