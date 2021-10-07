شكيب بنموسى … يزيح أمزازي ويتربع على كرسي التربية الوطنية

2021-10-07 / 7:33 مساءً
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عبد الله عباش _ هبة بريس

عين الملك محمد السادس اليوم الخميس، حكومة جديدة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي حملت قائمة وزرائها جملة من المفاجئات غير المتوقعة

وكان من غير المتوقع استوزار شكيب بنموسى الذي كان وزيرا للداخلية ورئيس لجنة إعداد النموذج التنموي.

وعين بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذ سيراهن عليه لكسب رهان إصلاح التعليم وتحقيق الأهداف والتوصيات التي جاءت في تقرير النموذج التنموي بخصوص هذا القطاع.

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‫7 تعليقات

  2. سنرى هل يستطيع بن موسى ان يحارب ربع ملاعب القرب والذي لم يفلح اب وزير للرياضة به على الرغم من المذكرة الصادرة عن وزير الشباب والرياضة والملزمة بنحانية ملاعب القرب هذا رهان حد بسيط لكن المستفيدين من ربع الملاهي اي القرب في مديريات الشباب والرياضة والجماعات المحلية ورؤساء المصالح والاسلام بالعمالات والولايات والذي لا يظهرون جهدا في تشجيع لبناء هذا الملاعب وتكليف جمعيات صورية هذفها جمع الاموال من خلال المباريات خاصة التي تقام ليلا وتعكر صفو الهدوء الساكنة المجاورة التي تعاني من الصخب والصحيح والكلام الساقط وكذا من تنظيم دوريات في هذه الملاعب والتي لا تراعي خصوصيات الملاعب اقول هدفها جمع الاموال والتي هي بدون سند قانوني ولا يخضع لأي مراقبة وتوزيعه على الذي سبق ذكرهم لتسجيعهم عن النهب اذن نعودد التحديد الذي لا يكلف اي درهم تنفقه الوزارة بل قد يستفاد منه

  5. كنا ننتضر عودت امزازي الى التعليم الدي سارفي الطريق الصحيح..لكن حدت المفاحءة الغير المتوقعة..مدا قدما بن م س ى عندما كان وزيرالداخلية حتى يعود ….

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