شكيب بنموسى … يزيح أمزازي ويتربع على كرسي التربية الوطنية

2021-10-07 / 7:33 مساءً
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عبد الله عباش _ هبة بريس

عين الملك محمد السادس اليوم الخميس، حكومة جديدة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي حملت قائمة وزرائها جملة من المفاجئات غير المتوقعة

وكان من غير المتوقع استوزار شكيب بنموسى الذي كان وزيرا للداخلية ورئيس لجنة إعداد النموذج التنموي.

وعين بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذ سيراهن عليه لكسب رهان إصلاح التعليم وتحقيق الأهداف والتوصيات التي جاءت في تقرير النموذج التنموي بخصوص هذا القطاع.

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