وزراء السيادة …حظوة ملكية لأسماء باقية

2021-10-07 / 7:03 مساءً
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هبة بريس _ عياش ع

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

ويسجل من خلال لائحة الحكومة الجديدة نيل وزراء “السيادة” للثقة الملكية، باستمرارهم في نفس المناصب التي كانوا على رأسهم في الحكومة السابقة.

ويتعلق الأمر، بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

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