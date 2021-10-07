حكومة أخنوش .. 7 وزيرات على رأس قطاعات مهمة

2021-10-07 / 6:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عين الملك محمد السادس، الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش

وضمت لائحة الوزراء 7 وزيرات ويتعلق الأمر، بنادية فتاح العلوي التي عينها الملك وزيرة للاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي، التي عينها الملك وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما عين الملك محمد السادس، فاطمة الزهراء المنصوري، في منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور في منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتم تعيين ليلى بنعلي، وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار في منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

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