أشتوكة : مالك ضيعة يدهس عاملة فلاحية بسيارته والنقابات تهدد بالاحتجاج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في تصرف غريب ، قام مالك ضيعة فلاحية بمنطقة خميس أيت اعميرة بإقليم أشتوكة أيت باها، اليوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، على دهس عاملة فلاحية لديه كانت تخوض اعتصام رفقة عاملات فلاحيات، مما أصابها بجروح خطيرة استدعت نقلها للمستشفى من أجل العلاج .

الواقعة دفعت بالفرع الإقليمي للنقابة الديمقراطية للفلاحة باشتوكة أيت باها، بالتنديد بهذا التصرف الذي وصفوه في بيان إستنكاري، ب ” الهمجي” ويضرب في الصميم حق الإضراب الذي تخوضه عدد من العاملات الفلاحيات ، كانوا معتصمين أمام الضيعة المذكورة للمطالبة بحقوقهم، لكن المسؤول المذكور اقتحم معتصمهم بسيارته ودهس إحدى العاملات، الأمر الذي تسبب لها في إصابات خطيرة في مختلف أنحاء جسدها، وقد منحت لها شهادة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما.

ولفت البيان إلى أن العاملة بعد دهسها بقيت ممددة في الطريق قرابة 4 ساعات، قبل وصول سيارة الإسعاف.

وعن دواعي الاعتصام الذي يخوضه عمال الضيعات الفلاحية المذكورة منذ 10 شتنبر الماضي، فسببه الاقتطاعات التي حصلت في الأجور لمن لم ينجز المردودية المرتفعة التي فرضتها الإدارة، فضلا عن طرد 9 نقابيين، بينهم 7 عاملات.

ووصفت النقابة ما قام به مسؤول الضيعة بالاجرام في حق النقابيين والنقابيات ومحاولة قتل عاملة كانت تطالب بنيل حقوقها”.

وشددت النقابة على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية لوقف “تعديات” مسؤولي الضيعات الفلاحية على العاملات والعمال وعلى الحق النقابي، مناشدة جميع منظمات النضال باستنكار هذا ”العمل الإجرامي” ومساندة العمال المتضررين من هذا الوضع.

هذا، ولفت البيان النقابي إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر إدارة الضيعات الفلاحية بمنطقة خميس ايت عميرة، داعيا جميع المناضلين والمناضلات للانخراط فيها.

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