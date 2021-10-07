الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة.. وهذه أسماء الوزراء

2021-10-07 / 6:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

– السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،

– السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

– السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،

– السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

– السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،

– السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،

– السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء،

– السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

– السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

– السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

– السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

– السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،

– السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

– السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

– السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

– السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،

– السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،

– السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

– السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

– السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،

– السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

– السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

– السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.

وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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