شرط “الزواج” أمام المتعاقدين للانتقال خارج الجهة

2021-10-07 / 6:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

فتحت وزارة التربية الوطنية باب المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2022 الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية الثلاثة
.
وسيشارك في الحركة الانتقالية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الوزارة المتوفرون على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي، فضلا عن أساتذة التعليم التقني.

ولاول مرة سيتم السماح لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية التعليمية، في إطار الالتحاق بالزوج خارج الجهة التي يعملون بها.

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