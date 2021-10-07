حميد شباط

إدارية فاس ترفض طعن حميد شباط في انتخاب عبد السلام البقالي ومكتبه

2021-10-07 / 5:00 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

رفضت المحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الخميس، طعنا تقدم به حميد شباط في حق عمدة فاس ونوابه ، حيث إستند في طعنه على سرد خروقات شابت أثناء انتخاب رئيس جماعة فاس ومكتبه المسير.

وناقشت المحكمة بحضور الأطراف والدفاع، ملف الطعن اليوم، بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة، وحجزت الملف للتأمل قبل أن تصدر حكمها برفض طلب الطعن موضوعا، بعدما قبلته شكلا، ليخسر بذلك حميد شباط جميع أوراقه في مواجهة خصومه الأقوباء ، لتبقى الرئاسة وتشكيلة المكتب كما هي، ويحافظ عبد السلام البقالي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، على مناصهم.

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