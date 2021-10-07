انعقاد جلسة عمومية يوم السبت لانتخاب رئيس مجلس النواب

2021-10-07 / 3:37 مساءً
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هبة بريس

أعلن رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أن المجلس سيعقد، بعد غد السبت، جلسة عمومية، على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس المجلس.

وذكر بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.

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‫2 تعليقات

  2. اتمنى الا يحصل كل من عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي على رئاسة مجلس النواب لانهما بلغا من العمر عتيا ومن الاحسن ان يركنا في ضيعاتهم.

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