رئيس لا ليغا: الوضع الاقتصادي لبرشلونة أسوأ من ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) ،خافيير تيباس، أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة “أسوأ من ريال مدريد”.

وقال تيباس في مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم لخميس “بالنسبة لبرشلونة أشعر بقلق أكبر تجاه الأزمة المؤسسية أكثر من الوضع الاقتصادي”. ورد رئيس لا ليغا من موناكو، حيث شارك في معرض “سبورتيل”، على نشر مراجعة حسابات النادي الكتالوني، والتي تقدر ديونه بـ1.35 مليار أورو. وقال “برشلونة لم يكن على وشك الموت، وإلا لما تمكنوا من الحصول على قرض بأكثر من 500 مليون أورو”. واعتبر رئيس لا ليغا أن خروج نجوم من البطولة الإسبانية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يمنع الارتفاع “من 13 إلى 14 في المائة للحقوق الدولية للمواسم الأربعة المقبلة”.

وأضاف “من الجيد وجود هؤلاء اللاعبين، لكن استراتيجيتنا لا تعتمد عليهم بالنسبة لي، كريم بنزيما هو أفضل رأس حربة في أوروبا. لا يوجد سبب للتشاؤم”.

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